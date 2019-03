Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schwarzfahrer kam in die Justizvollzugsanstalt

Görlitz (ots)

Weil ihm das notwendige Geld fehlte, kam gestern ein verurteilter Schwarzfahrer in die Görlitzer Justizvollzugsanstalt. Der 37-Jährige war mehrfach von der Bundespolizei, so auch von den Kollegen in Stralsund, beim Fahren ohne Bahnticket erwischt worden. Im Juli 2018 hatte dann das Amtsgericht Stralsund eine Geldstrafe von 300,00 Euro gegen ihn angeordnet. Auf den Strafbefehl zeigte der Verurteilte aber keine Reaktion. Als er dann am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Bahnhof Görlitz von Beamten der Inspektion Ludwigsdorf kontrolliert wurde, flog der polnische Bürger auf und wurde mitgenommen.

