Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gefälschte Identitätskarten und Schwarzarbeit führen zum Erlöschen des Reiserechts

Görlitz, BAB 4 (ots)

In der vergangenen Nacht kontrollierten Bundespolizisten auf dem Parkplatz Wiesaer Forst einen in Richtung Polen fahrenden ukrainischen Kleinbus, sahen sich dabei vier Passagiere aus der Ukraine näher an. Bei zwei Männern (30, 40) entdeckten sie innerhalb kurzer Zeit in deren Reisegepäck gefälschte slowakische Identitätskarten. Der dritte Mann, ein 33-Jähriger, erklärte plötzlich, auch er wäre im Besitz eines solchen falschen Dokumentes gewesen, nur habe er es während der Fahrt weggeworfen. Gegen die Verdächtigen wurden daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise eingeleitet. Letztlich führten diese Ermittlungen bzw. der Straftatverdacht zum Erlöschen des Reiserechts. Eine weitere Folge waren Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Dem vierten Mann, einem 44-Jährigen, fiel eine illegale Beschäftigung als Kraftfahrer auf die Füße. Sein Reiserecht erlosch dadurch. Das Quartett blickt nun einer Ausweisung durch die zuständige Ausländerbehörde entgegen.

