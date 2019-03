Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldbuße und Geldstrafe bezahlt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Gestern Abend gegen 22.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten auf der Autobahn bei Kodersdorf einen Ukrainer. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie fest, dass der 59-Jährige gegenüber dem Landkreis Helmstedt noch eine Rechnung in einer Bußgeldangelegenheit aus dem Jahr 2017 offen hatte. Die Angelegenheit erledigte der Betroffene nun und zahlte die fällige Geldbuße i. H. v. 115,50 Euro.

Ungefähr 6,5 Stunden später ist heute Morgen gegen 04.30 Uhr ein Moldauer (31) festgestellt worden. Der Mann saß in einem litauischen Pkw, der in Richtung Polen fuhr. Für eine Unterbrechung der Fahrt sorgte schließlich ein Haftbefehl, der im November 2018 von der Kölner Staatsanwaltschaft ausgestellt worden war. Demnach hatte der 31-Jährige bislang versäumt, eine Geldstrafe wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und wegen Urkundenfälschung zu bezahlen. Die Bezahlung holte der Verurteilte jetzt nach und übergab den Beamten insgesamt 278,00 Euro für die Einzahlung in die Justizkasse. Der Haftbefehl wurde gelöscht.

