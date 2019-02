Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - "Falsche Polizisten" machen weiter

Kreis Borken (ots)

Telefonische Trickbetrüger treiben im Kreis Borken weiter ihr Unwesen. Am Donnerstag haben mehrere Vredener Anrufe erhalten, bei denen sich ein Unbekannter als Polizist ausgab. Der Betrüger behauptete, in der Nachbarschaft der Angerufenen sei es zu einem Einbruch gekommen. Die Masche verfing glücklicherweise nicht. Das gilt auch für einen Fall in Gronau: Der Betrüger verwickelte den 88-Jährigen zunächst in ein Gespräch und behauptete schließlich, ihn telefonisch mit der Staatsanwaltschaft verbinden zu wollen. Ein zweiter Unbekannter behauptete daraufhin am Telefon, Staatsanwalt zu sein. Das Gespräch brach ab, und der Gronauer rief die "richtige" Polizei an - die Beamten konnten ihn darüber aufklären, dass er es zuvor mit Betrügern zu tun gehabt hatte.

Die Polizei warnt erneut vor den Betrügern, die mit dieser frei erfundenen Geschichte Informationen über die Vermögensverhältnisse möglicher Opfer erkunden wollen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen ein und beenden Sie ein solches Gespräch besser umgehend. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Diese und weitere vorbeugende Hinweise vermittelt unsere Internetseite www.polizei-beratung.de.

