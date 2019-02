Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Taschendieb greift auf Bankkonto zu

Isselburg (ots)

Mit der Bankkarte aus einem zuvor gestohlenen Portemonnaie haben Unbekannte Geld vom Konto einer 74-jährigen Isselburgerin abgehoben. Die Täter hatten die Geldbörse gestohlen, als sich die Frau am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Werther Straße in Isselburg aufgehalten hatte. Die Isselburgerin hatte ihr Portemonnaie samt Bankkarte zwar noch im Laden durch eine unbekannte Finderin zurückbekommen. Die Abhebung des Geldes war aber offensichtlich schon erfolgt. Die Polizei bittet die Finderin des Portemonnaies sowie weitere Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

