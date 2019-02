Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Innenraum eines Busses beschädigt

Gronau (ots)

Den Inhalt eines Feuerlöschers haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gronau in einem Bus versprüht und damit erheblichen Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro angerichtet. Das Fahrzeug hatte zwischen 16.00 Uhr und Donnerstag, 06.45 Uhr, am Bahnhof an der Zollstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell