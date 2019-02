Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Einbruch Geldbörse entwendet

Bocholt (ots)

Ein Portemonnaie mit Geld und Papieren hat ein Unbekannter am Donnerstag in Bocholt erbeutet. Der Täter hatte gegen 08.45 Uhr die Tür zu Wohnräumen eines Hauses am Theodor-Heuss-Ring eingetreten. Ein dadurch aufgeschreckter Bewohner versuchte vergeblich, den Einbrecher festzuhalten. Beschreibung: etwa 18 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, kurze Haare, bekleidet mit einer Jeans und einer schwarzen Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

