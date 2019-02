Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Falscher Polizist ruft Velenerin an

Velen (ots)

Die Serie der Anrufe durch Trickbetrüger setzt sich fort: So rief am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ein Unbekannter bei einer 39-jährigen Velenerin an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er tischte ihr die Geschichte auf, die die Betrüger meist bei dieser Masche verwenden: Die Polizei habe in der Nähe zwei Einbrecher festgenommen. Die Velenerin beendete schließlich das Gespräch.

Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser kriminellen Masche: Die Betrüger versuchen stets, ihre Opfer durch Berichte angeblicher Einbrüche zu verunsichern. Erreichen wollen sie dadurch die Übergabe von Geld und Wertsachen. Angerufene sollten sich auf derartige Gespräche nicht einlassen, sondern diese umgehend beenden und die Polizei informieren.

