Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebe stehlen Heizkörper

Ahaus (ots)

Mehrere Heizkörper haben Unbekannte am Dienstag in Ahaus gestohlen. Sie hatten in einem offenen Container gelegen, der vor einem Haus in der Straße Am Seekenkamp gestanden hatte. Die Tat ereignete sich zwischen 12.00 Uhr und 16.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

