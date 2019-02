Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Junger Radfahrer kollidiert mit Pkw

Ahaus (ots)

Mit einem Auto zusammengestoßen ist am Mittwoch ein elf Jahre alter Radfahrer in Ahaus: Der Junge hatte gegen 15.15 Uhr linksseitig die Dieselstraße in Richtung Rottweg befahren. Als der Ahauser auf die rechte Seite wechselte, kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 52-jährigen Ahausers: Dieser war auf der Dieselstraße in der gleichen Richtung unterwegs gewesen. Der junge Radfahrer erlitt leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell