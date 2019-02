Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wagen überschlägt sich

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 69-jährige Gronauerin am Mittwoch bei einem Unfall erlitten. Sie hatte gegen 14.00 Uhr mit ihrem Wagen die Nienborger Straße aus Nienborg kommend in Richtung Epe befahren, als sie kurz vor dem Kreisverkehr Nienkamp an den Bordstein geriet. Ihr Auto prallte im Anschluss gegen ein Verkehrszeichen, danach gegen einen Baum und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 11.500 Euro.

