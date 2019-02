Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Wand beschädigt

Stadtlohn (ots)

Eine aufmerksame Zeugin brachte die Polizei am Mittwoch in Stadtlohn schnell auf die Spur eines Unfallverursachers: Der zunächst Unbekannte hatte zwischen 11.50 Uhr und 12.00 Uhr eine Holzwand an der Straße Hook beschädigt. Eine Zeugin hatte sich das Kennzeichen gemerkt, das zu dem 64 Jahre alten Stadtlohner Halter des Fahrzeuges führte.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell