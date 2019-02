Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwer verletzt kam eine 50-Jährige Radfahrerin am Mittwoch in Gronau nach einem Unfall ins Krankenhaus. Dazu gekommen war es gegen 17.55 Uhr auf dem Friedensweg: Die Gronauerin fuhr auf der Laubstiege und wollte über den Friedensweg weiter in Richtung Eper Straße. Zur gleichen Zeit war eine 54-jährige Gronauerin mit ihrem Auto auf dem Friedensweg in Richtung "An der Eßseite" unterwegs. Beide stießen auf der Kreuzung zusammen.

