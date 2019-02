Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Auffahrunfall verletzt

Bocholt (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der B 67 in Bocholt hat ein 24-jähriger Borkener am Donnerstag leichte Verletzungen erlitten. Der Autofahrer war gegen 07.45 Uhr dort in westlicher Richtung unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein nachfolgender 35 Jahre alter Autofahrer aus Dorsten bemerkte das zu spät und fuhr auf. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 4.000 Euro.

