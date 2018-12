POL-LIP: Barntrup. Einbrecher gab Fersengeld.

Lippe (ots) - Zeugen wurden am Donnerstagmorgen gegen 02.30 Uhr auf einen Einbrecher aufmerksam, der gerade im Begriff war sich Zugang zu einer Tankstelle an der Hamelner Straße zu verschaffen. Als der Täter merkte, dass man ihn entdeckt hatte, sagte er mehrfach etwas in vermutlich russischer Sprache und flüchtete in Richtung Innenstadt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich noch ein Mittäter in der Nähe befand. Zum eigentlichen Einbruch kam es nicht mehr, so dass der Unbekannte auch keine Beute gemacht haben dürfte. Er hatte allerdings einen Müllsack dabei. Beschreibung des Mannes: Um die 170 cm groß und bekleidet u.a. mit einer dicken schwarzen Jacke. Weitere Hinweise im Zusammenhang mit der Tat bitte an die Lemgoer Kripo unter 05261 / 9330.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell