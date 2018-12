POL-LIP: Detmold. Im Vorbeifahren VW Beetle beschädigt.

Lippe (ots) - Im Kleistweg ist zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag ein geparkter VW Beetle beschädigt worden. An der Fahrerseite entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro, als der Wagen in der besagten Zeit in Höhe der Hausnummer 3 am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich zu melden, verschwand der oder die Verursacher/in. Hinweise in der Sache nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

