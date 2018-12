POL-LIP: Horn - Bad Meinberg. Müllsäcke angesteckt.

Lippe (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen brannten in der Mittelstraße mehrere (über zehn) zur Abfuhr bereitgestellte gelbe Müllsäcke. Gegen 00.45 Uhr wurden Zeugen auf die brennenden Müllsäcke aufmerksam und alarmierten sofort die Feuerwehr. Die Hitzeentwicklung war so stark, dass die Haustür eines angrenzenden Gebäudes Feuer fing und zerstört wurde. An dem Tor einer sich anschließenden Garage auf dem Grundstück hinterließen Unbekannte Buchstaben aus einer Spraydose. Es ist möglich, dass beides zusammenhängt. Weitere Zeugen wurden zur Brandausbruchszeit durch einen lauten Knall, ähnlich eines Silvesterböllers, aufmerksam und hörten danach ein Auto, das mit Vollgas davon fuhr. Die Gesamtschadenshöhe liegt mindestens im vierstelligen Bereich. Das KK 1 in Detmold bittet nun weitere mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit der Brandlegung auch noch Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter 05231 / 6090 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell