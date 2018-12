POL-LIP: Detmold. Brand einer Gartenhütte entwickelte sich zum Großeinsatz.

Lippe (ots) - Um kurz nach 01.00 Uhr brannte am Donnerstag eine Gartenhütte auf einem Grundstück an der Sandstraße. Weil die Hütte zwischen zwei Wohnhäusern aufgebaut war und in Vollbrand stand, schlugen die Flammen auf eine angrenzende Garage über. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, um weitere Schäden zu vermeiden. Sicherheitshalber sind die unmittelbaren Anwohner für die Dauer des Einsatzes evakuiert worden. Bisherigen Informationen zufolge haben die Wohnhäuser keinen Schaden genommen. Die Brandursache ist noch unbekannt. Neben der abgebrannten Gartenhütte und der beschädigten angrenzenden Garage ist noch ein PKW MINI durch die Flammen beschädigt worden. Die Schadenshöhe könnte bei etwa 50.000 Euro liegen.

