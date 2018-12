Lippe (ots) - Auf der Parkfläche am Hasselter Platz (Discounterparkplatz) hat ein unbekannter Fahrer am Mittwoch einen abgestellten grauen VW Passat beschädigt und sich anschließend nicht gemeldet. Der Schaden hinten links in Höhe von etwa 600 Euro ist zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr entstanden. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin bitte an das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

