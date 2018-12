POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrüche in Häuser.

Lippe (ots) - Am frühen Dienstagabend sind der Polizei drei Einbrüche in Einfamilienhäuser gemeldet worden. In zwei Fällen wurden die Täter überrascht und flohen sofort. Gegen 18.30 Uhr überraschten Zeugen zwei Einbrecher, die bereits in ein Haus in der Haydnstraße eingedrungen waren. Die Täter rannten nach draußen ins Freie und verschwanden in der Dunkelheit. Über eine mögliche Beute ist momentan noch nichts bekannt. Etwa eine Stunde später ist mindestens ein Einbrecher dabei überrascht worden, als er in ein Haus an der Herforder Straße, nahe der Kreisgrenze zu Herford, einsteigen wollte. Auch in diesem Fall ging der Unbekannte türmen und verschwand in der Dunkelheit. Zwischenzeitlich, etwa gegen 18.00 Uhr, stellten Bewohner eines Hauses in der Mozartstraße fest, dass bei ihnen eingebrochen worden war. Die Täter erbeuteten etwas Bargeld. Da alle drei Tatorte relativ nahe zusammenliegen, schließt die Polizei einen Tatzusammenhang nicht aus. Wem etwas Verdächtiges (Personen, Fahrzeuge) im Zusammenhang mit den geschilderten Taten aufgefallen ist, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 2 in Detmold zu wenden.

