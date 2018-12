POL-LIP: Lage. Einbrecher richteten hohen Sachschaden an.

Lippe (ots) - Am Dienstag gelang es Einbrechern sich Zugang zu einem Haus im Goetheweg zu verschaffen. Die Täter suchten nicht nur nach Beute, sondern demontierten etliche Kupferrohre, wodurch Teile des Hauses unter Wasser gesetzt wurden. Der entstandene Sachschaden könnte bei mehreren zehntausend Euro liegen. Es gibt erste Hinweise, wonach die Täter vermutlich am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr gestört worden sein könnten und flüchteten. Am Tatort fand die Polizei zum Abtransport bereit gelegte Beute. Das KK Lage sucht nun Zeugen, die eventuell Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Hinweise bitte unter 05232 / 95950.

