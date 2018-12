POL-LIP: Horn - Bad Meinberg. Wohnungseinbruch.

Lippe (ots) - Am Dienstag stieg ein unbekannter Täter in die Erdgeschosswohnung eines Hauses an der Karlsbader Straße ein. Nachdem sich der Einbrecher Zugang verschafft hatte, suchte er in den Wohnräumen nach Beute und verschwand schließlich mit einer Kassette, in der sich neben einigen persönlichen Dingen auch ein kleiner Geldbetrag befand. Wem etwas im Zusammenhang mit der Tat aufgefallen ist, insbesondere zwischen 15.15 Uhr und 21.00 Uhr, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim KK 2 in Detmold zu melden.

