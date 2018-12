POL-LIP: Blomberg. Kollision bei Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots) - Einige Kilometer vor der Ortschaft Istrup berührte am 30. November (Freitag) ein überholendes Fahrzeug beim Wiedereinscheren das grüne Wohnmobil eines 57-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Überholer seine Fahrt fort. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in Fahrtrichtung Blomberg. Zunächst wurde das Wohnmobil von einem roten PKW überholt, obwohl sich im Gegenverkehr schon ein LKW näherte. Hinter dem roten Wagen tauchte plötzlich noch ein blauer Kleinwagen auf der Überholspur auf. Das Manöver verlief äußerst knapp und der junge Mann am Steuer des blauen Autos konnte den Wagen kurz vor dem nahenden LKW wieder nach rechts auf seine Fahrspur lenken. Dabei muss es zum Kontakt mit dem Wohnmobil gekommen sein. Wenige Kilometer vor Istrup bog der blaue Wagen nach rechts ab. Das Verkehrskommissariat Detmold sucht nun Zeugen, die entweder das Überholmanöver beobachtet haben oder die Angaben zur Herkunft und zum Fahrer des blauen Kleinwagens machen können. Hinweise bitte unter 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell