POL-LIP: Augustdorf. Schaden am blauen Audi.

Lippe (ots) - Auf einem Privatparkplatz "Am Dören", in Höhe Hausnummer 4, wurde zwischen Montagabend und Dienstagmittag ein blauer Audi beschädigt. Der Schaden am Heck des Autos liegt bei etwa 500 Euro. Ein Verursacher hat sich noch nicht gemeldet. Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

