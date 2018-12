POL-LIP: Schlangen. Kontrolle über das Auto verloren.

Lippe (ots) - Ein 55-jähriger Autofahrer verlor am Dienstagmittag auf der Fürstenallee die Kontrolle über seinen Citroen und prallte gegen mehrere Bäume. Der Unfall ereignete sich gegen 12.00 Uhr in Höhe der Einmündung Aschenweg. Der Mann fuhr in Richtung Berlebeck und kam aufgrund einer ganz kurzen Unachtsamkeit nach links von der Straße ab. Der Wagen streifte drei Bäume nacheinander, bevor er schließlich demolier stehen blieb. Fahrer und Beifahrerin verletzten sich leicht. Der Schaden am nicht mehr fahrbereiten Auto und an den Bäumen liegt bei etwa 23.000 Euro.

