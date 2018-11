POL-GE: Raub eines Handys in Gelsenkirchen-Altstadt

Gelsenkirchen (ots) - Einer 25-jährigen Gelsenkirchenerin ist am 20.11.2018, gegen 15.30 Uhr, das Mobiltelefon aus der Hand gerissen worden. Die Frau war vom Hauptbahnhof in Richtung des Busbahnhofes unterwegs, als eine unbekannte männliche Person plötzlich das Handy ergriff und flüchten wollte. Die Geschädigte konnte den Unbekannten noch festhalten, dieser riss sich aber los und flüchtete in Richtung des dortigen U-Bahn-Schachtes. Nach dem Vorfall erstattete die Gelsenkirchenerin eine Anzeige auf der Polizeiwache.

