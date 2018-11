POL-GE: Radfahrer verletzt - Unfallverursacher ist flüchtig

Gelsenkirchen (ots) - Am gestrigen Montag, den 19. November, ist gegen 9.45 Uhr ein Radfahrer auf der Kreuzung Braubauerschaft/ Blackmannshof in Bismarck bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 75-jährige Gelsenkirchener fuhr mit seinem Rad über die Kreuzung als er von rechts kommend ein schwarzes Auto bemerkte, das sich schnell näherte. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Mann stark ab und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Zeuge beobachtete, wie nach dem Sturz ein schwarzer Transporter, vermutlich ein Ford Transit, in einiger Entfernung anhielt. Der Fahrer stieg zwar kurz aus, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem beteiligten Transporter machen können und bittet den Unfallverursacher dringend, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365-6230 (Inspektion Verkehr) oder -2160 (Leitstelle).

