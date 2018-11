POL-GE: Diebstahl und Sachbeschädigungen auf Rastplatz in Resse - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, den 18.11.2018, haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter/innen in der Zeit von 02:30 Uhr bis 06:00 Uhr 14 Geschirrspüler aus dem Anhänger eines Lkw auf einem Rastplatz an der Braukstraße in Resse entwendet. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Tatbestandsaufnahme außerdem zwei weitere Diebstähle und 17 Sachbeschädigungen an dort geparkten Lkw fest. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Personen und/ oder Feststellungen auf dem Rastplatz an der Braukstraße gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 8211 (KK22) oder - 8240 (Kriminalwache).

