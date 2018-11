POL-GE: Senior wird in seiner Wohnung beraubt

Gelsenkirchen (ots) - Ein 86-jähriger Mann ist gestern, am 19. November, gegen 16.30 Uhr in seiner Wohnung an der Paulinenstraße in Schalke von zwei Frauen beraubt worden. Den Polizeibeamten sagte der Mann vor Ort, dass es an seiner Tür geklingelt habe. Zwei Frauen hätten sich vorgestellt und angegeben, für einen Wohlfahrtsverband zu arbeiten. Als der Mann misstrauisch wurde, schubste ihn eine der mutmaßlichen Täterinnen zur Seite, sodass er stürzte. Die beiden Frauen durchsuchten die Wohnung. Als der Gelsenkirchener um Hilfe rief, flüchteten die beiden Frauen. Der Senior stellte fest, dass Schmuck entwendet worden war. Da der Mann seh- und gehbehindert ist, konnte er den Polizeibeamten nur eine vage Beschreibung einer der beiden Frauen geben. Gesucht wird eine Frau, zwischen 30 und 40 Jahre alt, mit schulterlangen, dunklen Haaren. Bekleidet war sie zur Tatzeit mit einer Hose und einer dicken Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und/ oder den mutmaßlichen Täterinnen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK 21) oder unter -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 36520-13

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell