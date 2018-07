POL-PDWO: Betrunken gegen geparkten PKW gefahren und eingeschlafen

Predigergasse Worms, Anstoß Unfallbeteiligter PKW Bild-Infos Download

Worms (ots) - Durch einen Zeugen wird am frühen Sonntag, kurz nach 06:00 Uhr ein Mercedes gemeldet, der in der Predigergasse press an einem geparkten PKW steht. Der Fahrer würde im Fahrzeug sitzen und scheinbar schlafen. Als die Streife vor Ort eintraf, fanden die Beamten den Mercedes mit laufendem Motor wie beschrieben vor; der Fahrer schlief tief und fest. Nur durch lautes Rufen und Klopfen konnte der 33-jährige Wormser in seinem verriegelten PKW geweckt werden. Beim Öffnen der Fahrertür nahmen die kontrollierenden Polizeibeamten starken Alkoholgeruch wahr. Der Alkoholtest schlug mit 1,65 Promille an, weswegen der Führerschein eingezogen und eine Blutprobe entnommen wurde. An den Fahrzeugen entstand ca. 6000,- Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241-852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell