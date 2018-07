POL-PDWO: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Albisheim (ots) - Am Sonntag, den 08.08.2018, gegen 19:50 Uhr ereignete sich auf der B47 in Höhe der Einmündung zur L447 Stetten/Gauersheim ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem mit zwei Personen besetztem Motorrad. Der 55 jährige Unfallverursacher bog von der L447 kommend auf die B47 in Fahrtrichtung Zellertal ein. Hierbei übersah der PKW Fahrer das von Zellertal kommende Motorrad, sodass es zur Kollision kam. Bei dem Sturz verletzten sich sowohl der Motorradfahrer als auch dessen Sozia schwer. Diese wurde mit einem Rettungshubschrauber in die BG Klinik nach Ludwigshafen geflogen. Der Motorradfahrer wurde in das Klinikum Worms verbracht. Bei dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad handelt es sich um eine Harley Davidson mit einem Neuwert von ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden



Telefon: 06352-911-100

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell