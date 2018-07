POL-PDWO: Überfall auf Tankstelle - Täterfestnahme

Worms (ots) - Ein schneller Ermittlungserfolg gelang den Beamten der Kriminalpolizei Worms nach dem Überfall auf die Aral-Tankstelle in der Odenwaldstraße. Nicht einmal 24 Stunden nach der Tat konnten eine 29-jährige Wormserin und ihr ein Jahr jüngerer Freund festgenommen werden. Beide sind dringend verdächtig, den Überfall am Abend des 02.07.2018 gemeinschaftlich begangen zu haben. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft.

Ursprungsmeldung vom 03.07.2018: Am gestrigen Montag, um kurz vor 22:00 Uhr, wurde die Aral-Tankstelle in der Odenwaldstraße überfallen. Mit einer Pistole bewaffnet betraten ein Mann und eine Frau den Verkaufsraum und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Kassiererin händigte den beiden die Tageseinnahmen aus, worauf diese vom Tatort flüchteten. Die Angestellte blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

