POL-GE: Raub in der Neustadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstag, den 20.11.2018, griffen zwei, bislang unbekannte, junge Frauen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf der Bochumer Straße drei Gelsenkirchenerinnen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren an. Die Unbekannten schlugen die 14- und die 15-Jährige und schubsten sie in den dortigen Fahrstuhl. Anschließend stießen sie das 16-jährige Mädchen zu Boden und entwendeten ihr Handy. Das Duo flüchtete in unbekannte Richtung. Die 15-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die beiden Flüchtigen waren circa 17 Jahre alt, circa 170cm groß und hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Eine Täterin hatte blonde Haare und trug einen weißen Schal sowie eine blaue Hose. Ihre Komplizin hatte schwarze Haare und trug eine Hose und eine schwarze Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Frauen und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 8211 (KK22) oder - 8240 (Kriminalwache).

