POL-EN: Schwelm - Bewohner überrascht Einbrecher

Schwelm (ots) - Am 03.12.2018, in der Zeit von 17.25 Uhr bis 17.40 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines auf Kipp stehenden Fensters in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Castorffstraße. Durch die Geräusche wurde ein Bewohner der Wohnung aufmerksam. Als er das Licht einschaltete, flüchteten die Täter durch die Balkontür in den Garten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

