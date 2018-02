POL-NOM: Hausfriedensbruch

Einbeck (ots) - einbeck - bru

Gegen 15:20 Uhr hielt sich am Freitag ein 17-jähriger Einwohner aus Einbeck in einem Warenhaus in der Marktstraße in Einbeck auf. Ein Mitarbeiter erstattete erstattete Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch, da dem 17-jährigen bereits schriftlich ein Hausverbot erteilt worden ist.

