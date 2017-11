POL-F: 171117 - 1230 Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

20. November 2017 Hanauer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB A3/BAB A5, Bundesstraße B43 Anschlussstelle BAB A3, Bundesautobahn BAB A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Mörfelder Landstraße

21. November 2017 Züricher Straße, BAB A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB A3/BAB A5, Hanauer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring

22. November 2017 Bundesstraße B43 Anschlussstelle BAB A3, Hanauer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn BAB A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Autobahnkreuz Frankfurt BAB A3/BAB A5, Mörfelder Landstraße

23. November 2017 Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB A3/BAB A5, Mainzer Landstraße, Züricher Straße, Bundesautobahn BAB A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg

24. November 2017 Bundesautobahn BAB A66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn BAB A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesstraße B43 Anschlussstelle BAB A3

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

