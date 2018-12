POL-EN: Schwelm- Ennepetaler verursacht betrunken Verkehrsunfall

Schwelm (ots) - Am Freitag, gegen 23:30 Uhr, fuhr eine 46-jährige Ennepetalerin mit ihrem Opel Astra auf der Hattinger Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Martinstraße wollte sie nach links in diese abbiegen. Im Einmündungsbereich stieß sie mit dem VW eines 47-jährigen Schwelmers zusammen, der die Vorfahrt missachtete und aus der Martinstraße nach links auf die Hattinger Straße abbog. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des VW Fahrers fest. Nachdem ein Alkoholtest positiv ausfiel, wurde er zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

