POL-EN: Gevelsberg- Unbekannter versucht Kleinkraftrad zu stehlen

Gevelsberg (ots) - In der vergangenen Woche versuchte ein unbekannter Fahrzeugdieb das Kleinkraftrad eines 31-jährigen Gevelsbergers zu stehlen. Das Fahrzeug war auf dem Breddeparkplatz ordnungsgemäß abgestellt. Als der Fahrzeughalter am Sonntag sein Fahrzeug nicht mehr an der ursprünglichen Stelle vorfand, schaute er sich in der nahen Umgebung um und konnte das Kleinkraftrad in der Breddeparkanlage auffinden. Augenscheinlich wurde versucht, das Krad kurzzuschließen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell