POL-EN: Ennepetal- Metalldiebe auf frischer Tat festgenommen

Ennepetal (ots) - Am Sonntag, gegen 12:00 Uhr, beobachtete der Mitarbeiter einer Firma an der Pregelstraße, wie ein Diebespaar Metallteile vom Hof der Firma in einen mitgebrachten Lkw verstaute. Damit die Täter mit dem Fahrzeug nicht flüchten können, versperrte der Mitarbeiter mit seinem Pkw die Firmenzufahrt und verständigte die Polizei. Während die Polizeibeamten den Lkw genau in Augenschein nahmen, erschien die 37-jährige Diebin aus Gelsenkirchen. Sie gestand, dass sie das Metall klauen wollte. In der näheren Umgebung konnte auch ihr 35-jähriger Komplize festgehalten werden. Beide Diebe wurden vorläufig festgenommen. Der Wert des aufgeladenen Metalls betrug einen 4- stelligen Bargeldbetrag.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell