POL-EN: Wetter- Zweiradfahrerin stürzt auf nasser Fahrbahn

Wetter (ots) - Am Samstag fuhr eine 18-jährige Wetteranerin mit ihrer Vespa auf der Grundschötteler Straße in Richtung Steinkampstraße. Da sich der vorausfahrende Verkehr staute, musste sie ihr Fahrzeug abbremsen und kam auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

