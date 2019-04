Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Auseinandersetzung in Koblenzer Diskothek - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Freitag, 26.04.2019, 03.40 Uhr wurde der Polizei eine tätliche Auseinandersetzung in der Diskothek in der Clemensstraße gemeldet. Hier gerieten drei bis vier Personen aneinander. Ursache war angeblich, dass der männliche Geschädigte mit einer jungen Frau tanzte, was dem Bruder ihres Ex-Freundes wohl missfiel. Im Verlaufe der Rangelei wurde der 17-jährige Geschädigte geschlagen und zu Boden gestoßen. Hierdurch zog er sich eine Risswunde an der Augenbraue zu. Bei Eintreffen der Polizei waren der oder die Täter nicht mehr vor Ort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell