Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Raubüberfall in Rhens, 25.04.2019

Koblenz (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Donnerstag, 25.04.2019, zu einem Raubüberfall auf ein Schreibwarengeschäft in 56321 Rhens, Langstraße 4. Gegen 10.30 Uhr betrat ein männlicher Täter das Geschäft und bedrohte in der Folge die Angestellte sowie drei Kunden mit einem Messer. Er forderte die Angestellte zur Herausgabe des Bargeldbestandes auf. Nach Herausgabe eines dreistelligen Bargeldbetrages verließ der Täter den Schreibwarenladen, nach rechts weglaufend.

Keine der im Geschäft anwesenden Personen wurde bei der Tat verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 180 cm groß, sehr schlank, schwarze Fake-Chucks ohne Schnür-senkel mit weißer Sohle, bordeauxfarbener Kapuzenpullover mit Reißverschluss und Seitentaschen, helle Hautfarbe, sprach örtlichen Dialekt mit höherer Stimmlage.

Die Kripo Koblenz bittet nun die Bevölkerung um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen, die mit dem Raubüberfall in Verbindung stehen könnten.

-Wer hat die Tat beobachtet?

-Wer kann Angaben zum Täter und dessen Flucht machen?

-Wer hat verdächtige Wahrnehmungen kurz vor der Tat oder möglicherweise sogar Tage vor der Tat oder in der Nähe des Tatortes gemacht?

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1032690.

