Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall auf der Bendorfer Rheinbrücke, A 48

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 24.04.2019, 15.10 Uhr ereignete sich innerhalb der Baustelle auf der Bendorfer Autobahnbrücke bei km 17,5 ein Verkehrsunfall, bei dem eine der beteiligten Personen leicht verletzt wurde. Der Fahrer eines Sattelzuges war dort in Richtung Trier unterwegs und befuhr die linke der beiden Fahrspuren. Kurz nach der Anschlussstelle Bendorf beabsichtigte er auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Hierbei übersah er die seitlich versetzt vor ihm, auf der rechten Spur fahrende Skoda-Fahrerin. Mit seiner rechten vorderen Ecke stieß er gegen die hintere linke des Skoda. Dieser drehte sich durch den Anstoß und wurde anschließend noch 20 m vor dem Sattelzug hergeschoben. Hierbei wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. An dem Lkw entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, am Pkw 7000 Euro. Bedingt durch den Unfall kam es zu einem Rückstau von rund 5 Kilometer.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell