Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Containeraufbruch auf der Südbrücke

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen dem 18.04.19 und dem 23.04.19 wurde ein Baustellencontainer auf der Koblenzer Südbrücke aufgebrochen. Der oder die Täter brachen das angebrachte Vorhängeschloss auf und begaben sich in den Container. Da sich dort nur wertlose Gegenstände befanden, kam es nicht zum Diebstahl. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

