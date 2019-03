POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl

Polizeipräsidium Mainz

Sonntag, 17.03.2019, 16:40 Uhr bis 17:30 Uhr

Am Sonntagnachmittag kommt es in der Münsterstraße zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein unbekannter Täter hebelt eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und durchsucht die Schränke. Er packt einen Laptop in seinen Rucksack und möchte die Wohnung gerade verlassen, als der Bewohner zurück in die Wohnung kommt. Der Täter kann jedoch flüchten. Eine unmittelbar durchgeführte Nahbereichsfahndung verläuft negativ.

Personenbeschreibung:

- circa 170 - 175 groß - schlank - circa 30 Jahre alt - dunkle Haare - schwarz gekleidet mit Streifen an den Armen - schwarzer Rucksack

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

