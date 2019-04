Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Weitere Einbrüche in Koblenz

Koblenz (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Osterwochenende zu einem Einbruch in das Büro einer Zeitarbeitsfirma in der Hohenzollernstraße. Zwischenzeitlich wurden noch weitere Einbrüche / Einbruchversuche gemeldet.

Eine Schuhmacherwerkstatt in der St.-Josef-Straße wurde ebenfalls von Einbrechern aufgesucht. Diese hebelten ein Fenster auf, drangen in die Werkstatt ein, aus der ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde.

Am 21.04, 05.00 Uhr, bemerkten Nachbarn einen aktuellen Einbruch in ein Architektenbüro in der Kurfürstenstraße. Das Haus wurde von der Polizei umstellt und mit einem Diensthund durchsucht. Leider erfolglos. Der Täter hatte zuvor ein Fenster aufgehebelt. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor.

Bei einem Einbruchversuch blieb es an einem Servicebüro einer Versicherung in der Hohenzollernstraße 63. Hier versuchten der oder die Täter ein Fenster aufzuhebeln. In diesem Fall blieb es lediglich bei leichtem Sachschaden.

Die Kripo Koblenz bitte um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Hinweise bitte an: 0261-1032690.

