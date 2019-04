Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl aus Koblenzer Neubau

Koblenz (ots)

Am Osterwochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt in einem Rohbau in der Koblenzer Simrockstraße. Dort hebelten sie die Tür zu einem provisorischen Lagerraum auf, aus dem zwei Bodenschneidemaschinen und weitere Arbeitsmaterialien im Wert von rund 1000 Euro gestohlen wurden. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

