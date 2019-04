Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf! Unbekannte schmieren Graffiti an diverse Gebäude

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen, 20.04.2019, haben bislang Unbekannte zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr mehrere Häuser und Garagen in drei Straßen des hannoverschen Stadtteils Mitte mit Tags beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Erste Anwohner hatten am frühen Samstagmorgen die Polizei alarmiert, nachdem sie diverse, frische Graffiti an den Fassaden und Garagentoren entdeckt hatten.

Bei ihrer Absuche entdeckten die Beamten an insgesamt sieben Gebäuden in der Hainhölzer Straße, Nordfelder Reihe und Striehlstraße frische Tags. In allen Fällen hatten die Schmierfinken die Buchstaben SDH in verschiedenen Farben und Ausführungen sowie Größen hinterlassen. Der entstandene Schaden wird nach Schätzung der Polizei mehrere Tausend Euro betragen.

Zeugen, die in der besagten Zeit verdächtige Personen bemerkt haben, wenden sich bitte unter der Rufnummer 0511 109-2715 an die Polizeiinspektion Ost. /pu, isc

