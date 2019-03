Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstähle aus PKW´s im Stadtzentrum Landau

Landau (ots)

In den letzten beiden Nächten kam es zu mehreren Diebstählen aus PKW´s im Stadtzentrum Landau. Unbekannte Täter schlugen in bisher 7 bekannten Fällen die Seitenscheiben ein und entwendeten in den meisten Fällen Wertgegenstände aus den Fahrzeugen, die sichtbar abgelegt waren. Die Tatorte befinden sich alle innerhalb des Landauer Innenstadtrings (bisher: Marktstraße/Waffenstraße/Martin-Luther-Straße/alter Messplatz). Die Polizei empfiehlt keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu lassen, schon gar nicht sichtbar abgelegte. Das gilt u.a. auch für Taschen, Jacken etc.. Sachdienliche Hinweise zur o.g. Tatserie bitte an die Polizei Landau unter 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.

