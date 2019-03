Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Vereinsheim TuS Frankweiler 14.03.2019 auf 15.03.2019

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist vermutlich eine unbekannte Person in das Vereinsheim des TuS Frankweiler in der Dagobertstraße Frankweiler eingebrochen. Noch im Gebäude gab der Einbrecher sein Vorhaben aus unbekannten Gründen auf und flüchtet. Es kam daher nur zu Sachschaden an einem Fenster. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.

